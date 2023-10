Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €145,557

Kapitulation vor: 2024

Q Garden Apartments ‒ ist ein Wohnkomplex in Arjan, Dubailand, Dubai, der von AYS Developers entwickelt wurde. Der Komplex, der aus mehreren Gebäuden besteht, hat 5 Stockwerke, von denen 4 Wohngebäude sind. Der Keller ist für Gewerbegebiete reserviert. Auf dem Podium steht eine Terrasse mit Swimmingpool und Erholungsgebieten. Der multifunktionale Komplex Q Garden Apartments bietet Studios zum Verkauf und zur Miete sowie Apartments mit 1 bis 2 Schlafzimmern. Sie entwarfen Wäscherei, große doppelt verglaste Fenster, Einbauschränke der deutschen Marke EEGER, Badezimmer mit modernem Design und VILLEROY & BOCH-Sanitär, deren Balkone eine schöne Aussicht bieten, und voll ausgestattete Küchen. Infrastruktur: - Fitnessraum; - Infinity-Pool mit kontrollierter Temperatur, Kinderbecken; - Spielzimmer; - Grillzone im Freien; - Privates Kino; - Ladestationen für Elektrofahrzeuge; - Smart Home-System"; - 24-Stunden-Concierge-Service; - 24-Stunden-Sicherheit; - Videoüberwachung. Ort: - 5 Minuten zum Dubai Sports Center. - 5 Minuten nach Nordengland – Al Barsha Süd. - 5 Minuten zur Gems World Academy – Al Barsha South. - 7 Minuten zur Dubai British School — Emirate Hills. - 7 Minuten zur Dubai International Academy. - 2 Minuten zum Einkaufszentrum Al Khail Avenue auf JVT. - 7 Minuten zur Mall of the Emirates – Al Barsha 1. - 7 Minuten zum Einkaufszentrum Al Barsha – Al Barsha 2.- 5 Minuten zum Zentrum von Al-Barsha – Al-Barsha-Süd. - 5 Minuten zum täglichen Krankenhaus Emirates Hospital — Motor City. - 5 Minuten zum Mediclinic ParkView Hospital – Al Barsha South.