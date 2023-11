Modern Elbrus Residence with a swimming pool close to Jumeirah Beach, JVT, Dubai, UAE

Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate

von €262,149

148–310 m² 3

Kapitulation vor: 2024

Blue Bay Walk – ist ein prestigeträchtiger Wohnkomplex am Golf von Arab. Der Komplex ist Teil der Sharjah Waterfront City in der Region Al Hamriya. Projektentwickler – Ajmal Makan-Eigenschaften. Der Komplex besteht aus sechs Objekten. Jedes Gebäudepaar ist durch ein gemeinsames Podium verbunden, auf dessen Dach sich ein Erholungsgebiet mit Swimmingpool, Spielplatz und SPA-Zentrum befindet. Blue Bay Walk verfügt über 600 Wohneinheiten — Studios und Apartments mit Schlafzimmern von 1 bis 2 zum Verkauf. Alle Wohneinrichtungen sind nach modernen Standards gebaut und mit intelligenten Technologien ausgestattet. Zu den Studios und Apartments gehören ein geräumiges Wohnzimmer, eine ausgestattete Küche und Schlafzimmer mit Badezimmern. Infrastruktur: - Sicherheit rund um die Uhr; - Parken; - Gegensprechanlage; - Schwimmbad; - Kinderbecken; - Kinderspielplatz; - Fitnessstudio; - Laufbänder; - Sportplätze; - ein Ruhebereich mit Grill; - Strandbereich; - angelegte Gärten; - Boutiquen; - Restaurants und Cafés; - Unterhaltungsbereiche. Ort: Das Anhalten der öffentlichen Verkehrsmittel ist weit vom Blue Bay Walk entfernt, daher bevorzugen die Mieter ihre eigenen Transport- oder Taxiservices. In der Nähe des Komplexes gibt es viele Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und andere Infrastruktureinrichtungen wie: - Einkaufszentren Ajman China Mall und Mega Mall Sharjah; - Supermärkte Safco Supermarkt und Al Sharq Al Aqsa Supermarkt; - Café KFC, McDonald's und Starbucks; - Al Rahma Moschee Moschee; - Kirche Unserer Lieben Frau von Arabien. Der internationale Flughafen Dubai liegt eine 45-minütige Autofahrt entfernt. Der internationale Flughafen Sharjah ist eine halbe Stunde entfernt. Die folgenden interessanten Orte befinden sich 15 bis 20 Minuten vom Blue Bay Walk entfernt: - Quest for Adventure – ein Sportkomplex, in dem Sie Kajak fahren, Rafting betreiben und Mountainbikes fahren können. - Al Zorah Golf Club – einer der beliebten Golfclubs von Sharjah. - Heritage Village Hamriyah – ein historisches Wahrzeichen, das Sharjahs Kultur und Erbe erforscht.