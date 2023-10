Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

von €497,153

181–237 m² 2

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das groß angelegte Projekt Marbella Villas — ist ein beliebtes Gebiet am Ufer des Arabischen Meeres mit charmanten Parks und einer großen Auswahl an Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. Wunderschöne Häuser sind mit Fußwegen, Spielplätzen und Orten für verschiedene Veranstaltungen verdünnt. Alle Stadthäuser verfügen über eine moderne Küche, einen Raum für Wartungspersonal, einen Garten und einen Parkplatz. Viele Häuser haben schicke Dachterrassen mit atemberaubender Aussicht. Infrastruktur: - Privatstrand; - Golfplätze; - Spa-Zentrum; - Modernes Fitnessstudio; - Private Pools; - Cafés und Restaurants; - Spielzone für Kinder; - Öffentlicher Park. Ort: - 15 Minuten zur Insel mit Unterhaltung Al Marjan; - 30 Minuten zum Flughafen Ras Al Khaimah; - 1 Stunde zum Dubai International Airport DXB; - 1 Stunde zur Dubai Mall und zum Burj Khalifa; Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!