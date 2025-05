Wohnkomplex New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE

Floarea Skies ist ein neues hochwertiges Wohnprojekt im Herzen von Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, einer der wahrscheinlichsten und gemütlichsten Gegenden von Dubai. Dieses architektonische Meisterwerk von Mashriq Elite Developments, das Unternehmen mit stellarem Ruf und hohen Qualitätsstandards, ist ein 19-stöckiges Gebäude.

Das Projekt wird für diejenigen erstellt, die Ästhetik und Funktionalität schätzen. Geräumige Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern - alle Residenzen sind mit besonderem Bezug auf jedes Detail gebaut. Das stilvolle Wohnzimmer ist ein Ort, wo es angenehm ist, Abende mit Ihren nahen und lieben zu verbringen oder mit einem Buch zu schließen. Schlafzimmer bieten vollen Komfort und visuelle Ästhetik, und moderne Küchen inspirieren für Kocherlebnisse. Elegante Layouts, raumhohe Fenster, europäische Sanitärkeramik, stilvolle Garderoben - alles schafft die Atmosphäre der Gemütlichkeit und des Status hier, und intelligente Technologien, einschließlich "Smart Home" kontrolliert über Alexa, machen das Leben wirklich bequem und modern.

Hier gibt es alles für Familienerholung und ein Full-Scale-Leben: ein Kinderbecken, sichere Spielbereiche sowie ein Dach-Top-Infinity-Pool mit atemberaubender Aussicht. Für die ruhige Freizeit gibt es eine Bibliothek, Brettspiele, Meditation und Lounge-Bereiche, die die idealen Bedingungen für die richtige Erholung schaffen. Die Bewohner können Minigolf spielen, im modernen Fitnessstudio trainieren und abends Erholung am Grillplatz genießen oder im japanischen Garten spazieren gehen.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Grillplatz

Japanischer Garten

Bibliothek

Mini Golf

Fitnessstudio

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan: 50/50

Eigenschaften der Wohnungen

Einbauküche, Smart Home, Smart Lock, Sanitärkeramik.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Es ist geplant, eine neue U-Bahn-Station (die reine Linie) in der Nähe zu öffnen, einfachen Zugang zum Eingang zu JVC, angesehene Schulen, Einkaufszentren, Cafés, Salons und Lounge-Bereiche sind in der Nähe auch. Es ist nicht nur eine komfortable Unterkunft, sondern auch eine potenzielle Investition: die Gegend entwickelt sich schnell, und die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien in JVC wächst stetig.