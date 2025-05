Wohnkomplex New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE

Azizi Milan ist eine architektonische Ausführungsform des Mailänder Lebens, wo jedes Element voll von Ästhetik, Aufmerksamkeit auf Details und hohen Komfort ist. Das Projekt verbindet den modernen Rhythmus der Megapolis mit der Gelassenheit der grünen Gärten harmonisch. Der Komplex ist von gemütlichen Restaurants, Promenaden mit Boutiquen umgeben. Die Fenster der Residenzen öffnen einen herrlichen Blick auf den malerischen Kanal.

Hier können Sie eine Residenz wählen, ideal für Ihren Lebensstil - sei es ein gemütliches Studio oder eine Wohnung mit 1-3 Schlafzimmern.

Die Innenräume der Residenzen in Azizi Milan sind bis ins letzte Detail ausgedacht: raffinierte Veredelung, Panoramablick, Kombination aus modernem Stil und Schatten des klassischen italienischen Stils. Alles zeigt Geschmack und Status hier. Und im Freien, Sie werden von durchdachten Infrastruktur gewartet. Jedes Gebäude verfügt über Pools, Saunen und Jacuzzis, multifunktionale Zimmer und Spielezimmer, die einen privaten Loungebereich direkt zu Hause schaffen. Der malerische Kanal, botanische und angelegte Gärten, sowie Grillplätze und Kinos mit Lounge-Bereichen - alles wird zum letzten Detail für Ihr Vergnügen gedacht. Für Familien gibt es Kinderspielplätze, Kindergärten, Kindergärten und eine Schule. Für den aktiven Lebensstil gibt es Fitness-Center und für die Arbeit - Business-Center und Büroräume. Und all dies gehören zu malerischen Natur, Restaurants, gemütliche Cafés und das Gefühl von absolutem Stil und Harmonie.

Schwimmbäder

Sauna und Jacuzzi

multifunktionale Räume

Kino

Botanischer Garten

Grillplatz

Kinderspielplatz

Abschluss - 2. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 60/40

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich in einem der begehrtesten und prospektivischsten Gebiete der Stadt mit hohem Investitionspotenzial. Solche Sehenswürdigkeiten wie IMG Worlds of Adventure und Global Village sind in der Nähe, und bequemer Zugang zu den wichtigsten Autobahnen (E311 und D54) sorgt für eine einfache Verkehrsanbindung überall in Dubai. Dies ist ein Ort, wo Luxus-Wohnungen, Premium-Hotels, Kliniken, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nebeneinander gefunden werden.