Wohnkomplex New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE

Tauchen Sie ein in die Welt des raffinierten Komforts und modernen Stils mit Moonsa 2 - einem neuen Wohnprojekt, das sich in der dynamisch entwickelnden Gegend von International City in Dubai befindet. Inspiriert durch den Erfolg der ersten Phase, renoviert dieses Projekt den urbanen Lebensstil, bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Eleganz, Komfort und Zugänglichkeit. Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer. Alle Apartments sind mit einer zentralen Klimaanlage ausgestattet, die die ideale Umgebung zu jeder Jahreszeit sicherstellt. Hochwertige Materialien werden in der Veredelung verwendet - dekorativer Marmor am Eingang und Porzellanbezüge in den Korridoren schaffen die raffinierte Atmosphäre aus dem ersten Schritt im Gebäude. Die Badezimmer sind mit hochwertigen Sanitärkeramik ausgestattet und bieten zusätzlichen Charme und Eleganz für den Raum und Küchen sind mit Geräten ausgestattet.

Innenräume sind gedacht, um eine gemütliche und abgeschiedene Atmosphäre zu schaffen, und große raumhohe Fenster füllen Wohnungen mit natürlichem Licht und offene wunderbare Aussicht auf die Stadtlandschaft.

Bewohner haben Zugang zu den Annehmlichkeiten, die den Alltag wirklich komfortabel machen. Für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit und ihren aktiven Lebensstil kümmern, bietet der Komplex ein modernes Fitnessstudio, ausgestattet mit modernster Technologie. Entspannen Sie sich nach einem geschäftigen Tag im luxuriösen Pool, der die Resort-Atmosphäre schafft. Der Komplex verfügt über eine Banketthalle, die der ideale Ort für Veranstaltungen, Familienfeiern und Freundschaftstreffen wird. Und rund um die Uhr Sicherheitssystem und professionelles Sicherheitspersonal sorgen für absolute Ruhe und Schutz für alle Bewohner.

Einrichtungen:

Schwimmbad

Fitnessstudio

Sicherheit rund um die Uhr

Zentrale Klimaanlage

Bankettsaal

Abschluss - 2. Quartal 2026.

Zahlungsplan: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40.

Eigenschaften der Wohnungen

Küchengeräte enthalten

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Einer der Hauptvorteile des Projekts ist sein renommierter Standort. Die Bewohner genießen die Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen von Dubai. Nur wenige Minuten entfernt befinden sich Einkaufszentren, Restaurants, Kulturräume und Lounges, die das Leben in der Anlage wirklich komfortabel machen. Durch den bequemen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen können Sie leicht und schnell zu jedem Punkt der Stadt gelangen.