Palm Ocean

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €504,876

90–137 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Canal Front Residences – Die neueste Elite-Gemeinde in der Region Dubai Al Safa am Dubai Water Canal am äußersten Rand des Wassers. Der Komplex befindet sich in einem sich dynamisch entwickelnden Gebiet im zentralen Teil von Dubai, in dem einerseits das städtische Leben in vollem Gange ist, andererseits – können Sie Stille und Einheit mit der Natur genießen. Die Gemeinde liegt nur wenige Schritte vom Kanal und dem grünen Safa Park entfernt, umgeben von Restaurants und Cafés, Boutiquen und einer Vielzahl von Unterhaltungsangeboten. Es gibt auch Fünf-Sterne-Hotels, renommierte Bildungs- und medizinische Einrichtungen und Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe. Alle Apartments zeichnen sich durch geräumige Zimmer und ein sorgfältig durchdachtes Interieur mit einzigartigen Texturen aus. Infrastruktur: Die Bewohner der Gemeinde haben Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten: Schwimmbäder, darunter eine Welle, ein Fitnessstudio, eine multifunktionale Halle für verschiedene Veranstaltungen, angelegte Gärten und ein Radweg. Ort: Die Gemeinde Canal Front Residences hat einen der renommiertesten Standorte in Dubai, – am Damm des Dubai Water Canal im sich dynamisch entwickelnden Gebiet von Al Safa. In der Nähe liegt die Haupttransportarterie des Emirats – Sheikh Zayed Road, die es leicht macht, verschiedene Punkte der Stadt zu erreichen. Al Safa grenzt an die Region Jumeriah, die für ihre schneeweißen Strände bekannt ist. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet sich das Geschäftszentrum der Emirate Business Bay. Die Horizon English School Dubai und die Al Safa High School sowie das Safa Early Learning Center und die JSS Private School liegen 5 – 10 Gehminuten vom Wohnkomplex entfernt. Eigentümer von Apartments am Südufer des Kanals können den Safa Park mit Erholungsgebieten, Cafés, Sport- und Kinderspielplätzen in wenigen Minuten erreichen. Zu Fuß erreichen Sie außerdem die lokalen Sehenswürdigkeiten –, die Fußgängerbrücken der komplizierten Form der Wasserkanal-Fußbrücke und der Toleranzbrücke. Medcare, Emirates Hospital Jumeirah und Prime Medical Center liegen weniger als 10 Minuten von den Canal Front Residences entfernt. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir werden für Sie einen sicheren Deal mit dem Entwickler arrangieren. Wir bieten rechtliche Unterstützung!