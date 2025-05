Wohnkomplex New Boulevard Residence with a swimming pool and a spa area, Dubailand, Dubai, UAE

Willkommen in Boulevard - die reale Ausführungsform von elegantem Design und modernen Technologien, wo Luxus und Komfort zusammenkommen. Das Projekt im Herzen von Dubai Land Residence Complex bietet die einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die ambitioniert und modern leben. Inmitten von Grün, Schulen und modernen medizinischen Zentren finden Sie alles, was für das Leben in voller Qualität nötig ist.

Der Komplex bietet seinen Bewohnern zahlreiche Annehmlichkeiten, die die idealen Bedingungen für komfortables Leben schaffen. Einer der Hauptvorteile des Komplexes ist ein luxuriöser Wellnessbereich. Jedes Detail wird hier gedacht, weil Sie nach einem geschäftigen Tag entspannen und die Batterien wieder aufladen können. Für diejenigen, die lieber Zeit am Wasser verbringen, bietet der Komplex einen wunderbaren Infinity-Pool mit einem atemberaubenden Blick. Der gemütliche Lounge-Bereich für Bewohner wird der ideale Bereich für Erholung, Treffen mit Freunden und angenehme Zeit in der komfortablen Atmosphäre. Es gibt einen modernen Kinderspielplatz, der zu einem Ort wird, wo Kinder Spaß haben und Zeit sicher verbringen können, ihre Fähigkeiten entwickeln und neue Freunde finden. Diejenigen, die leben, werden Minigolf schätzen, die Zeit schön und profitabel verbringen können. Es ist eine perfekte Gelegenheit sowohl für die Freizeit der Familie, als auch für das entspannende Spiel mit Freunden. Das Kino auf dem Gebiet des Projekts wird der perfekte Ort für diejenigen, die gerne Filme in der gemütlichen und stilvollen Atmosphäre genießen.

Einrichtungen:

Kur- und Hydrotherapiebereich

Infinity Pool

Wohnbereich für Bewohner

Mini Golf

Kino

Spielplatz

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan:

Monatliche Zahlungen von 1% innerhalb von 6 Jahren, 20% - Reservierung.

Eigenschaften der Wohnungen

Einheiten halb möbliert mit Küchengeräten von Siemens

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Projektstandort ist für seine Zugänglichkeit und Bequemlichkeit bemerkenswert: Es gibt die besten Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen von Dubai, darunter der renommierte Platinum Equestrian & Polo Club und der wunderbare Dubai Safari Park, in unmittelbarer Nähe. Diese einzigartigen Orte schaffen die Atmosphäre, wo Sie sowohl Aktivitäten und Ruhe genießen können.