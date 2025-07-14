  1. Realting.com
Wohnkomplex Cotier House

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$648,000
;
7
ID: 24513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.01.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    13

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Русский

Wohnungen im Wohnkomplex Cotier House auf dem Gebiet der Dubai Islands! Einfacher Zugang zu den wichtigsten Bereichen der Stadt! Uneingeschränkte Sicht auf die Skyline von Dubai! Panoramablick auf das Meer! Direkter Zugang zum Yachthafen! Ausgebaute Infrastruktur! Eine großartige Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir wählen für Sie eine Unterkunft mit günstigen Hypotheken- oder Ratenzahlungszinsen in den VAE aus!

Ausstattung: Swimmingpool, voll ausgestattetes Fitnesscenter, angelegte Gärten, Dachterrassen, Kinderspielplätze, Spa-Behandlungen, Energie- effiziente Systeme, Multifunktionshalle und vieles mehr.

Standort:
Dubai Islands werden durch die Infinity Bridge, die bis 2026 fertig sein wird, mit dem Festland des Emirats verbunden. Es umfasst 8 Autospuren sowie Fußgänger- und Fahrradwege. Die Bewohner können andere Gebiete Dubais um ein Vielfaches schneller erreichen.

5–20 Minuten – Dubai International Airport, City Centre Deira;
25–35 Minuten – Downtown Dubai, Dubai Frame , Business Bay.

Die Verfügbarkeit freier Wohnungen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit!
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie kostenlos!

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
