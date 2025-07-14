Wohnungen im Wohnkomplex Cotier House auf dem Gebiet der Dubai Islands! Einfacher Zugang zu den wichtigsten Bereichen der Stadt! Uneingeschränkte Sicht auf die Skyline von Dubai! Panoramablick auf das Meer! Direkter Zugang zum Yachthafen! Ausgebaute Infrastruktur! Eine großartige Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir wählen für Sie eine Unterkunft mit günstigen Hypotheken- oder Ratenzahlungszinsen in den VAE aus!
Ausstattung: Swimmingpool, voll ausgestattetes Fitnesscenter, angelegte Gärten, Dachterrassen, Kinderspielplätze, Spa-Behandlungen, Energie- effiziente Systeme, Multifunktionshalle und vieles mehr.
Standort:
Dubai Islands werden durch die Infinity Bridge, die bis 2026 fertig sein wird, mit dem Festland des Emirats verbunden. Es umfasst 8 Autospuren sowie Fußgänger- und Fahrradwege. Die Bewohner können andere Gebiete Dubais um ein Vielfaches schneller erreichen.
5–20 Minuten – Dubai International Airport, City Centre Deira;
25–35 Minuten – Downtown Dubai, Dubai Frame , Business Bay.
Die Verfügbarkeit freier Wohnungen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit!
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie kostenlos!