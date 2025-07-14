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Wohnkomplex Pier Point

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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$525,456
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ID: 22304
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.10.24

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Adresse
    Industrial Road
  • Metro
    Al Ghubaiba (~ 400 m)
  • Metro
    Al Ras (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

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Apartments im luxuriösen Wohnkomplex Pier Point im Rashid Yachts & Yachthafen! Meerblick! Premium-Location für Entspannung und Unterhaltung! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!

Ausstattung: Infinity-Pool, Fitnesscenter, Kinderspielbereiche, Mehrzweckbereiche, Gärten, Yogabereiche, Grillplätze, Geschäfte und vieles mehr.

Standort:
Pier Point liegt günstig neben der Marina Cubes Street und bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung an andere Gebiete des Emirats.

Sheikh Zayed Road – 10 Minuten;
Internationaler Flughafen Dubai – 15 Minuten;
Innenstadt von Dubai – 20 Minuten;
Dubai Creek Harbour – 20 Minuten.

Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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