Apartments im luxuriösen Wohnkomplex Pier Point im Rashid Yachts & Yachthafen! Meerblick! Premium-Location für Entspannung und Unterhaltung! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!
Ausstattung: Infinity-Pool, Fitnesscenter, Kinderspielbereiche, Mehrzweckbereiche, Gärten, Yogabereiche, Grillplätze, Geschäfte und vieles mehr.
Standort:
Pier Point liegt günstig neben der Marina Cubes Street und bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung an andere Gebiete des Emirats.
Sheikh Zayed Road – 10 Minuten;
Internationaler Flughafen Dubai – 15 Minuten;
Innenstadt von Dubai – 20 Minuten;
Dubai Creek Harbour – 20 Minuten.
Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
Schreiben oder rufen Sie an, wir beraten Sie kostenlos!