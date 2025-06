Wohnkomplex New project Samana Hills South with swimming pools, a wellness center and gardens close to a highway, Dubai South, Dubai, UAE

SAMANA Hügel South ist der einzigartige Komplex, befindet sich in der repidly development Bereich von Dubai South. Die Innenräume der Residenzen sind das Ausführungsbeispiel der unterstrichenen Eleganz. Geräumige Layouts, hohe Decken, raumhohe Fenster und sorgfältig ausgewählte Materialien schaffen die ruhige und gemütliche Atmosphäre. Weiche, neutrale Farben, hochwertige Bodenbeläge, Designerbeleuchtung und moderne Finishing-Lösungen machen den Raum, der Ihnen die ganze Zeit in Anspruch nimmt. Alle Apartments sind mit intelligenten Steuerungssystemen ausgestattet und machen Wohnen nicht nur komfortabel, sondern auch anspruchsvoll. Sie sind Häuser, wo Sie Inspiration, Ruhe und vollständige Einheit mit sich selbst fühlen.

Jedes Detail ist fokussiert, um Ihren Alltag in eine Reihe von ausgezeichneten Eindrücken zu verwandeln. Sonnenlicht durch bodendeckende Fenster, Vögelong in den grünen Gärten und das Gefühl der Luftfreude treffen Sie am Morgen. Sie können Zeit am Pool verbringen, die Batterien im Wellnesscenter aufladen oder in den modernen Fitnessstudios Sport machen. Abends genießen Sie die Atmosphäre einer gemütlichen Lounge mit Ihren Liebsten oder beobachten Sie einen Film im Outdoor-Kino. Die wahre Welt der Abenteuer ist für Kinder geschaffen: helle Spielbereiche, sichere Pools und weiche Beschichtungsbereiche ermöglichen Kindern, zu spielen, zu entwickeln und Freunde zu machen. Es ist der ideale Ort für eine Familie, für Investitionen, für diejenigen, die mehr als nur Unterkunft suchen.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Aqua-Fitness und Jacuzzi

Kino im Freien

Fitnessstudio

Sportplatz

Yoga- und Meditationsbereiche

Wellnesscenter

Sauna und Dampfbad

Kinderspielplatz

Landschaftsgärten

Freizeit- und Kommunikationsräume

moderne intelligente Technologien in jeder Wohnung

geräumige Balkone und bodengleiche Fenster

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 20/80

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möbliert

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex befindet sich strategisch neben der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) und bietet hervorragende Verbindungen in ganz Dubai und einfachen Zugang zu Abu Dhabi.

15 – 20 Minuten

Al Maktoum International Flughafen

Dubai Investment Park

Dubai Marina

Dubai Parks & Resorts

Das Outlet Village

20 – 30 Minuten

Expo City Dubai

Jumeirah Beach Residence

IBN Batuta Mall

Einkaufszentrum der Emirates

Motor City

Jebel Ali

30 – 40 Minuten