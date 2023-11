Dubai Production City, Vereinigte Arabische Emirate

von €186,802

24–31 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Premium Wohnung mit hoher Rentabilität. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Midtown Noor ist ein neuer Premium-Wohnkomplex in der International Media Production Zone in Dubai neben den Golfplätzen. Diese Wohnungen sind wertvolle Investitionsmöglichkeiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das Hotel liegt LCD in einer aufregenden und lebendigen Lage. Es besteht aus 7 Wohngebäuden und umfasst Apartments in verschiedenen Größen - elegante und moderne Studios sowie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Diese Apartments verfügen über ein modernes Interieur und eine erstklassige Dekoration. Der Komplex bietet wunderschön eingerichtete Häuser mit erfrischenden grünen, offenen Rasenflächen, einem Basketballplatz, einem Swimmingpool, Supermärkten, Wäschereien, Apotheken, Restaurants mit mehreren Küchen und Cafés. GEBÜHREN UND EINFACH: - Restaurants und Cafés - Gebetsräume - Spielplatz - Laufstrecke - Tennisplatz - Schwimmbad - Fitnessstudio - Basketballplätze - Videoüberwachung, Concierge, Parken, Sicherheit - Gut gepflegtes grünes Gebiet VORTEILE DES PLATZENTS: - 6 Minuten zur U-Bahn - 10 Minuten zum Einkaufszentrum - 10 Minuten zu Schulen und Kindergärten - 19 Minuten nach Palma Jumeirah - 20 Minuten zum internationalen Flughafen Dubai Der Komplex befindet sich im internationalen Medienproduktionsgebiet ( IMPZ ). Die Bewohner von Midtown genießen einen attraktiven Blick auf die Golfstände von Dubai und Jumeirah. Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!