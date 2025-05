Wohnkomplex New AG Ark Residence with a swimming pool, a cinema and a lounge area, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

AG Ark ist ein neuer Wohnkomplex der AG Properties, der sich im dynamisch entwickelnden Gebiet des Dubailand Residence Complex befindet. Dieses Projekt kombiniert stilvolle Architektur, moderne Annehmlichkeiten und durchdachte Lage, bietet seinen Bewohnern hohe Komfort und Bequemlichkeit des städtischen Lebens. Die Übernahme ist bis zum dritten Quartal 2027 geplant, so dass AG Ark die perfekte Wahl für Investitionen ist. Der Komplex verfügt über Studios und geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Jede Residenz verfügt über stilvolles Finishing, modernes Layout und ausgestattete Küche und hochwertige Geräte.

Das Projekt bietet seinen Bewohnern hervorragende Infrastruktur für Erholung und aktiven Lebensstil. Auf dem Dach befindet sich ein geräumiger Infinity-Pool mit einem Lounge-Bereich, wo Sie einen Panoramablick auf die Stadt genießen können. Für diejenigen, die Sport mögen, gibt es ein modernes Fitnessstudio und ein Yoga-Studio. Und für Familienabende im Freien gibt es ein Kino und Grillplätze. Kinder können im Spielzimmer Spaß haben, und Familienloungebereiche werden der ideale Ort für Erholung nach einem geschäftigen Tag.

Einrichtungen:

Pool auf dem Dach

modernes Fitnessstudio

Kino

Yoga Zimmer

Grillplatz

Kinderspielzimmer

Familienlounge

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan - 60/40.

Eigenschaften der Wohnungen

Halb möblierte Apartments

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dubailand Residence Complex ist ein prospektiver Bereich, der sich aktiv entwickelt und seinen Bewohnern die bequeme Zugänglichkeit des Verkehrs bietet, sowie eine große Auswahl an Geschäften, Restaurants und Bildungseinrichtungen. Der Komplex liegt nur 18 km von Burj Khalifa und dem Zentrum von Dubai entfernt. Und in Zukunft wird eine neue U-Bahn-Station, die eine noch komfortablere Verbindung zu den Schlüsselbereichen der Stadt gewährleistet, in der Nähe erscheinen.