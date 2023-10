New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €168,341

36–70 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahrene Makler; - Volle Transaktionsunterstützung; - Rechtsschutz der Transaktion; - Berufserfahrung über 15 Jahre; - Unterstützung bei der Erlangung des Wohnsitzes und der Umsiedlung; - Entschädigung von 50% des Staatszolls; - Makler in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien, der Türkei, Thailand, Weißrussland, Kasachstan und anderen Ländern; - Wir zeigen das Objekt persönlich oder online; - Ein privilegierter Partner von mehr als 50 Entwicklern weltweit! Elitz 2 von Donau von Donau Eigenschaften — die neueste Phase des Elitz-Projekts im Jumeirah Village Circle. Das Projekt wird von einem der beliebten Entwickler in Dubai — von Danube Properties entwickelt. Die luxuriöse Glasfassade des Gebäudes wird zum neuen Zentrum der Aufmerksamkeit in der Region. Der Komplex wird zwei Türme mit einer Höhe von 39 und 45 Wohnböden, einen Keller und unterirdische Stockwerke umfassen, die durch ein Podium von 4 Ebenen verbunden sind. Käufer sind eingeladen, eine Unterkunft aus einer Vielzahl von Studio- und Apartmentoptionen mit 1 – 3 Schlafzimmern zu wählen. Ausstattung und Vorteile: Elitz 2 by Danube bietet zukünftigen Bewohnern die Möglichkeit, mehr als 40 Optionen für erstklassige Annehmlichkeiten und Dienstleistungen zu nutzen, darunter: Kindertagesstätte, Open-Air-Kino, Luxus-Businesscenter, Café, Familienurlaubsbereich, Kinderspielplatz, Wasseraktivitäten, Zigarrenlounge, Grillplatz, tropische Dusche, Erholungsgebiet, Bibliothek, Gewässer, Sitzgelegenheiten, multifunktionale Zimmer, Innen- und Außen-Fitnessstudios, Aqua Fitness, Trampolin-Sprungbereich, Kletterbereich, Cricketfeld. Ort: 5 – 15 Minuten - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battle Mall 20 – 30 Minuten - Mall of Emirates, Dubai Marina, Internationaler Flughafen Downtown Dubai ( DXB ) Dieser Standort des Komplexes deutet darauf hin, dass die Bewohner andere Teile von Dubai leicht erreichen können, darunter Geschäftsbereiche, Einkaufszentren und Unterhaltungszentren. Die Reisezeit zum beliebten Einkaufsort — Mall of Emirates dauert nicht länger als eine Viertelstunde mit dem Auto. Schneewittchenstrände und prestigeträchtige Promenaden in Dubai Marina befinden sich etwas mehr als 20 Minuten entfernt. Eine Fahrt zum internationalen Flughafen Dubai ( DXB ) dauert etwa eine halbe Stunde vom Donaukomplex Elitz 2 entfernt. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!