First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €130,710

41–217 m² 4

Kapitulation vor: 2025

Stonehenge – ein neuer Wohnkomplex des Entwicklers Segrex Development. Dieses Projekt befindet sich in der lebhaften und landschaftlich gestalteten Gegend des Jumeirah Village Circle und wird zu einem willkommenen Wohnort für Komfortliebhaber und zu einer profitablen Investitionsoption. Der Wohnkomplex umfasst eine große Sammlung der beliebtesten Immobilien: Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die gesamte Wohnfläche der Wohnungen variiert zwischen 40 und 279 Quadratmetern. Das nachdenkliche und funktionale Interieur im modernen lakonischen Stil wird perfekt durch ein neutrales Farbschema ergänzt, das die Residenzen noch geräumiger macht. Die Bewohner verfügen über eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die ihren Komfort erheblich verbessern: - Geräumige Halle, ideal zum Entspannen oder Arbeiten. - Ein ausgestattetes Fitnesscenter mit modernen Geräten und Simulatoren. - Multifunktionaler Konferenzraum. - Ein Pool mit Ruhebereich. - Ein wunderschöner angelegter Garten mit einer Grünfläche. Ort: Der Jumeirah Village Circle, in dem sich der Wohnkomplex befindet, gilt als eine der ruhigsten Gegenden von Dubai. Sie leben fast im zentralen Teil des Emirats, genießen aber gleichzeitig Ruhe und Frieden, als ob Sie in einem gemütlichen und elitären Vorortdorf leben. In der Umgebung gibt es mehrere Parks, die für Familienwanderungen geeignet sind, und die umliegende Infrastruktur wird jeden Käufer begeistern: In der Nähe des Wohnkomplexes gibt es Schulen und Kindergärten, Krankenhäuser und Kliniken, Restaurants und Cafés, Lebensmittelgeschäfte und Einkaufszentren. Aufgrund seiner günstigen Lage wird jeder Bewohner des Komplexes auf dem Weg zu den berühmten Orten von Dubai keine Unannehmlichkeiten erleben.