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Wohnungen am Meer in Mugla, Türkei

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Milas
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Fethiye
24
Marmaris
8
46 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kizilagac, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
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$1,99M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villenwohnungen mit Privatstrand und einzigartigem Meerblick in Bodrum Küçükbük Di…
$635,663
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und privaten Gärten in Bodrum Konacik Die Wohnungen…
$838,632
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Schicke Wohnungen mit Meerblick-Optionen in einem Komplex mit Pool in Bodrum Die schick gest…
$300,495
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kizilagac, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kizilagac, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
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$1,62M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe des Yachthafens in Yalıkavak Bodrum Die…
$1,15M
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Penthouse 3 zimmer in Milas, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Penthäuser in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Adabükü ist mit seiner unb…
$167,420
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf 🏠Exklusive Immobilie verwaltet von Swissôtel in GündoganIm prestigeträchtigen Küsten…
$1,06M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Villenwohnungen mit Privatstrand und einzigartigem Meerblick in Bodrum Küçükbük Di…
$1,33M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen am Meer in einem Komplex mit Privatstrand in Bodrum Die Wohnungen befind…
$1,20M
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einem Projekt mit Pool in Bodrum Konacık Diese Wohnunge…
$271,601
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und privaten Gärten in Bodrum Konacik Die Wohnungen…
$803,689
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einem Projekt mit Pool in Bodrum Konacık Diese Wohnunge…
$349,335
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen am Meer mit Zugang zum Privatstrand in Bodrum Bitez Diese Wohnungen befinden sich …
$818,016
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen am Meer in einem Komplex mit Privatstrand in Bodrum Die Wohnungen befind…
$1,00M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$703,665
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Wohnung 3 zimmer in Dorttepe, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Dorttepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/2
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Seeblick in einer Anlage in Flughafennähe in Bodrum Die Region D…
$124,928
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in Bodrum Akyarlar mit privatem Garten und Gemeinschaftspool Die zum…
$475,419
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Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Strandnahe Wohnungen mit Meerblick und Privatstrand in Yalıkavak Bodrum Die schicken Wohnung…
$750,723
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Wohnung 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Panoramameerblick, eigenem Pool und Garten in Gümüşlük, Bodrum, Türkei Die Woh…
$801,619
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$820,943
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Penthouse 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung mit einzigartiger Aussicht und Terrasse in Strandnähe in Bodrum Turgutreis Die Wohnu…
$500,868
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
$2,60M
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$519,375
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Wohnung 3 zimmer in Milas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Investment Wohnung in der Nähe von Güllük Marina in Milas Muğla Die stilvolle Wohnung befind…
$183,585
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Eigenschaftstypen in Mugla

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garten
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mit Schwimmbad
mit Seeblick
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Günstige
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