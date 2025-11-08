Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muğla
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Mugla, Türkei

Bodrum
8
Milas
66
Fethiye
34
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
$380,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Mugla

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen