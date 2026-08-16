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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Mugla, Türkei

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Bodrum
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Milas
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Fethiye
24
Marmaris
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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
Apartment im Bodrum Center mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und das PetersdomÖffent…
$480,000
MwSt.
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Stellen Sie sich vor: Das Meer ist nur 280 Meter entfernt, morgendliche Spaziergänge am berü…
$342,999
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$331,138
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$545,380
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Wohnung 5 zimmer in Kuyucak Mevkii, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kuyucak Mevkii, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$996,445
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Wohnung 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Fethiye, Mugla, Türkei
$1,76M
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Wohnung 2 zimmer in Fethiye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Eigenschaftstypen in Mugla

penthäuser
1 Zimmer
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3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mugla, Türkei

mit Garten
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