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Wohnungen mit Swimmingpool in Mersin, Türkei

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Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenişehir
22
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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Privatverkäufer
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English
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 10/14
1+1 Wohnung mit einer Fläche von 62 qm im 10. Stock in einem neuen Wohnkomplex im Resort Dor…
$46,623
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/8
Resort Living & Smart Investment | Mersin📍 Tomuk / Erdemli / MersinNur 520 Meter vom Meer🏢 2…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Gemütliche und helle Wohnung 1+1 zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden von Mersina,…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/11
🇹🇷Studio in Mersine Resort🌊• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •…
$43,740
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/8
ELEGATION WohnanlageMersin / Erdemli / TomukAllgemeine MerkmaleBausteine mit verbesserter Wä…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 7/8
Apartments 1+1 mit einer Fläche von 60 qm im 7. Stock in einem fertigen Wohnkomplex im Mersi…
$78,558
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/15
VEGAS WohnanlageErdemli / Tomuk500 Meter zum MeerInnenausstattungHängedeckenEinbauküchenschr…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Erdemli, Türkei
Wohnung
Erdemli, Türkei
Fläche 65 m²
Apartments in einem Wohnkomplex sind sowohl zur Miete als auch zum persönlichen Gebrauch gee…
$38,227
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Immobilienagentur
Hayat
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/11
about the complex new building in Mersin, Czechmeli A new complex 300 meters from the sea…
$63,810
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Wohnung 3 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 14
ID MR 1174Ferienwohnung 2 + 1 mit einem Rabatt von 5% in der Gegend von Mezitli, MersinWir b…
$87,428
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 10
ID MR 1220Apartments in einem Wohnkomplex in Erdemli, Kohahasanli. Komplettes Projekt mit In…
$71,237
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 14
ID MR 1207Sonderangebot! Apartments 1 + 1 mit 20% Rabatt in Erdemli, Tomyuk.Wir bieten moder…
$66,920
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/7
Unsere Wohnung ist bereit, in:Gelegen im 1. Stock eines 7-stöckigen Gebäudes.Aufgrund des Bo…
$45,350
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/14
LCD " Marvista Gloria " The best price! ❗️ 1+1 with furniture in Marvist Gloria 72m…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 15
ID MR 1229Neue Wohnanlage mit bequemer Infrastruktur.Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohn…
$82,031
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 15
ID MR 1228Wohnungen zum Verkauf in 350 vom Meer in Mersin / TemyukWir bringen Ihnen eine mod…
$85,269
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