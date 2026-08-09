Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mersin
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Mersin, Türkei

;
Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenişehir
22
Zeig mehr
154 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$186,985
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/14
Neue Wohnungen mit Meerblick in Arpaçbahşiş Mersin Stilvolle Wohnungen mit Meerblick befinde…
$115,229
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$131,200
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$447,275
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 14
Schicke Wohnungen in der Nähe des Meeres in Erdemli Mersin Mersin ist ein einzigartiger Ort …
$80,141
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 12/12
Wohnungen mit atemberaubendem Meerblick in Mersin, nur wenige Gehminuten entfernt Mersin ist…
$76,000
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 15
Schicke Wohnungen in einem großen Projekt in Tömük Mersin Mersin ist in den letzten Jahren e…
$87,539
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 15
Schicke Wohnungen in einem großen Projekt in Tömük Mersin Mersin ist in den letzten Jahren e…
$125,550
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/11
Neubauwohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Erdemli Die Wohnungen befinden sich in eine…
$46,710
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/14
Stadt und Meerblickwohnungen in Erdemli Tece, nur wenige Schritte vom Strand entfernt Die er…
$113,432
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 14
Schicke Wohnungen in der Nähe des Meeres in Erdemli Mersin Mersin ist ein einzigartiger Ort …
$52,266
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 13/15
Wohnungen in einer voll ausgestatteten Wohnanlage in Erdemli Mersin ist eine beliebte Stadt …
$138,399
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 13
2-Zimmer-Wohnungen zur Investition in einem Komplex mit reichen Annehmlichkeiten in Mezitli …
$85,560
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/14
Wohnungen in vorteilhafter Lage in Mersin Tece Die Wohnungen in fußläufiger Entfernung zum S…
$85,346
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 10
Brandneue Wohnungen in Mezitli, Mersin, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Der Stadtt…
$119,658
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Investitionsmöglichkeit in einem Projekt mit Annehmlichkeiten in Mezitli Mersi…
$87,958
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen in Fußnähe zum Strand in Mersin Tömük Wohnungen zum Verkauf in Mersin Tömük in ein…
$236,580
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Pool in der Nähe der Küste von Ayaş in Mersin Erdemli Di…
$112,080
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Schicke Wohnungen in einem großen Projekt in Tömük Mersin Mersin ist in den letzten Jahren e…
$109,424
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit Meerblick in Arpaçbahşiş Mersin Die stilvollen Wohnungen in Arpaçbahşiş, …
$97,715
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$205,164
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$151,925
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 12
Neue Wohnungen in Mersin nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Mersin ist eine der meist…
$148,098
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/14
Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in Çeşmeli Mersin Die neu erbauten Wohnungen befind…
$90,995
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 12
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in Erdemli, Limonlu, Mersin Erdemli, ein Stadtteil, der so…
$82,058
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Hybridprojekt in Mersin Mezitli Neue Wohnungen zum Verkauf si…
$116,262
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 16
Neubauwohnungen in Meeresnähe in Tömük Mersin Die neu gebauten Wohnungen befinden sich in ei…
$67,298
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Hybridprojekt in Mersin Mezitli Neue Wohnungen zum Verkauf si…
$81,384
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Mersin

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mersin, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen