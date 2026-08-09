Wohnungen mit Bergblick kaufen in Mersin, Türkei

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Mezitli
684
Erdemli
425
Akdeniz
224
Yenişehir
22
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69 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$186,985
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Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$447,275
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$145,038
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 14
Schicke Wohnungen in der Nähe des Meeres in Erdemli Mersin Mersin ist ein einzigartiger Ort …
$80,141
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 16
Stilvolle Wohnungen in einem außergewöhnlichen Projekt in Gehweite zum Meer in Tömük, Mersin…
$93,110
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/14
The best complex! The best price! 1+1 with furniture in Marvist Gloria, with an area of ​​7…
$63,061
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 14
Schicke Wohnungen in der Nähe des Meeres in Erdemli Mersin Mersin ist ein einzigartiger Ort …
$52,266
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 16
Neue Wohnungen in einem Projekt mit Pool in der Nähe des Meeres in Tömük, Mersin Tömük, eine…
$87,291
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 14
Neue Wohnungen mit Blick in Strandnähe in Mersin Erdemli Neue Wohnungen zum Verkauf befinden…
$64,776
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Wohnung 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 8/8
Studiowohnung mit umfassenden Annehmlichkeiten in Tömük, Erdemli, Mersin Mersin ist einer de…
$40,399
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Pool in der Nähe der Küste von Ayaş in Mersin Erdemli Di…
$112,080
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem umfassenden Komplex mit profitablen Investitionsmöglichkeiten in Tömük Me…
$91,111
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$151,925
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Wohnung 1 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/13
Investment Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Tece Mezitli Mersin, die Perle des Mit…
$49,061
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertige Wohnungen für Investitionen in Erdemli Mersin ist ein prestigeträchtiges Urlau…
$267,647
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 14
Investment Wohnungen nur wenige Schritte vom Meer entfernt in Mersin Mezitli Mersin ist eine…
$115,183
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Pool in der Nähe der Küste von Ayaş in Mersin Erdemli Di…
$108,614
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Wohnung 2 zimmer in Akdeniz, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Gemütliche und helle Wohnung 1+1 zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden von Mersina,…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Mersin zieh…
$166,103
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit lukrativer Investitionsmöglichkeit in zentraler La…
$78,552
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 11
Investment Wohnungen in Mersin in der Nähe von sozialen Einrichtungen Mersin ist eine schöne…
$84,260
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 14
Schlüsselfertige Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Mersin Mersin ist eine der Provi…
$138,905
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 16
Neue Wohnungen in einem Projekt mit Pool in der Nähe des Meeres in Tömük, Mersin Tömük, eine…
$58,194
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit lukrativer Investitionsmöglichkeit in zentraler La…
$119,018
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 14
Panoramablick-Meerwohnungen in Mezitli Mersin Mersin ist gesegnet mit einer langen Meeresküs…
$100,581
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 16
Stilvolle Wohnungen in einem außergewöhnlichen Projekt in Gehweite zum Meer in Tömük, Mersin…
$64,013
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 3/13
Immobilien mit Meerblick und Stadtblick in Tece Mezitli Die Immobilien befinden sich im Stad…
$105,186
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$87,649
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Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$290,183
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
1-Zimmer-Wohnungen mit Meer Stadt und Naturblick in Mersin Tömük Neben großen Ringstraßen, d…
$59,157
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Eigenschaftstypen in Mersin

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Mersin, Türkei

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