Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mittelmeerregion
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Mittelmeerregion, Türkei

;
Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Mersin
3
Zeig mehr
Penthouse Löschen
Alles löschen
218 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen zum Verkauf mit Natur und Meerblick in Alanya Alanya ist dank seiner reic…
$286,680
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wohnungen in einem exklusiven Komplex aus einem einzigen Block direkt am Meer in Mahmutlar, …
$934,308
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
$989,295
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungen in einem Projekt mit reichhaltigem Freizeitangebot in Alanya Alanya ist eines der …
$207,763
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Aksu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 7
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick und Balkon in Altıntaş, Aksu, Antalya Die Wohnung befin…
$145,483
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Alanya Kestel Alanya zeichnet sich durch seine…
$368,273
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex 500 m zum Meer mit Aktivitäten Der Stadtteil …
$179,059
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Bezugsfertige Wohnungen in zentraler Lage 100 m vom Meer entfernt in Alanya Kestel Kestel is…
$357,682
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen mit Meer- und Poolblick in einem Hotelkonzeptkomplex in der Nähe des Flughafens in…
$268,084
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnungen in einer Anlage mit sozialen Aktivitäten 300 m vom Strand entfernt in Alanya Keste…
$382,653
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$465,404
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Alanya Oba gilt als eine der prestigeträchtigste…
$749,873
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Wohnungen in einem Komplex in der Nähe des Kleopatra-Strandes in Alanya Die stilvollen Wohnu…
$363,708
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex 500 m zum Meer mit Aktivitäten Der Stadtteil …
$270,321
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick in einer Anlage mit Pool in Alanya Alanya ist ein beliebt…
$299,271
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Geräumige Wohnungen mit Meer-, Burg- und Stadtblick in Alanya Kleopatra Kleopatra, eines der…
$685,395
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in der Nähe des Kleopatra Strandes in einer Wohnanlage mit Pool in Alanya Türkei D…
$312,746
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf im Zentrum von Alanya in der Nähe des Meeres und der Annehml…
$433,522
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Einzigartige Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einer Anlage mit einem einzigen Block in A…
$322,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 11/12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$383,015
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Elegante Wohnungen in einem weitläufigen Projekt in Meeresnähe in Alanya Avsallar Elegante W…
$243,664
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 5
Meerblick-Wohnungen mit schickem Design in Kargıcak Alanya Kargıcak entwickelt sich zum wich…
$599,200
Eine Anfrage stellen
Penthouse 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Stockwerk 9
Möblierte Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist nicht nur Alanyas am weite…
$400,347
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wohnungen in einer Anlage mit Pool 800 m vom Meer entfernt in Kestel, Alanya Diese Wohnungen…
$308,323
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen mit Meerblick und Pool nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Alanya Die Wohnu…
$193,718
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$237,533
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen