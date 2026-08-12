Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mittelmeerregion
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Bergblick

Penthäuser mit Bergblick kaufen in Mittelmeerregion, Türkei

;
Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Mersin
3
Zeig mehr
Penthouse Löschen
Alles löschen
164 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
$989,295
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$399,500
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen mit Meer- und Poolblick in einem Hotelkonzeptkomplex in der Nähe des Flughafens in…
$268,084
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
$465,404
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Penthouse-Wohnung an der Hauptstraße in Konyaaltı Liman Diese Maisonette-Wohnung m…
$354,599
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick in einer Anlage mit Pool in Alanya Alanya ist ein beliebt…
$299,271
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Geräumige Wohnungen mit Meer-, Burg- und Stadtblick in Alanya Kleopatra Kleopatra, eines der…
$685,395
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Einzigartige Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einer Anlage mit einem einzigen Block in A…
$322,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 11/12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$383,015
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Elegante Wohnungen in einem weitläufigen Projekt in Meeresnähe in Alanya Avsallar Elegante W…
$243,664
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 5
Meerblick-Wohnungen mit schickem Design in Kargıcak Alanya Kargıcak entwickelt sich zum wich…
$599,200
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$237,533
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 5
Wohnungen mit herrlichem Meer und Stadtblick in Meeresnähe in Kargıcak Alanya In Kargıcak, e…
$466,492
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 325 m²
Stockwerk 1/2
Duplex-Wohnung in günstiger Lage in Antalya Konyaaltı zu verkaufen Diese zum Verkauf stehend…
$460,695
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einem Hotelkonzeptprojekt in Alanya Elegante Wohnungen …
$318,808
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Anlage in der Nähe des Meeres und von Annehmlich…
$357,761
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 9/9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$228,730
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$262,073
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubende Luxuswohnungen mit Mittelmeerblick in Alanya Kargıcak Kargıcak ist eine Regio…
$531,069
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meer und Burgblick in einem Komplex mit Pool zu verkaufen in Alanya Oba Die zu…
$390,324
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubende Luxuswohnungen mit Mittelmeerblick in Alanya Kargıcak Kargıcak ist eine Regio…
$415,367
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wohnungen mit Stadt und Meerblick zum Verkauf in einem Komplex in İskele, Alanya Die Wohnung…
$402,834
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 6
Elegante Design-Wohnungen in einem Projekt mit einem einzigen Block in Alanya Alanya ist ein…
$352,300
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$141,899
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 175 m²
Etagenzahl 5
Neubauwohnungen in einer Boutique-Anlage mit umfangreichen Annehmlichkeiten in Alanya Das Pr…
$471,193
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$331,957
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen