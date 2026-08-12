Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Marmararegion, Türkei

;
İstanbul
8
Balikesir
4
Sakarya
3
Investition Löschen
Alles löschen
17 immobilienobjekte total found
Investition 4 m² in , Türkei
Investition 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$3,49M
Eine Anfrage stellen
Investition 110 m² in 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Investition 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
$14,74M
Eine Anfrage stellen
Investition 86 m² in , Türkei
Investition 86 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/1
$6,74M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Investition 4 m² in , Türkei
Investition 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$4,65M
Eine Anfrage stellen
Investition 165 m² in , Türkei
Investition 165 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
$34,30M
Eine Anfrage stellen
Investition 7 m² in , Türkei
Investition 7 m²
, Türkei
Fläche 7 m²
$3,66M
Eine Anfrage stellen
Investition 120 m² in 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Investition 120 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
$13,59M
Eine Anfrage stellen
Investition 6 m² in , Türkei
Investition 6 m²
, Türkei
Fläche 6 m²
$98,82M
Eine Anfrage stellen
Investition 240 m² in , Türkei
Investition 240 m²
, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$13,08M
Eine Anfrage stellen
Investition 70 m² in Buyukcekmece, Türkei
Investition 70 m²
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
LAGE. 200 Meter von Beykent University. 100 Meter vom Einkaufszentrum Perlavista. 200 Meter …
$155,000
Eine Anfrage stellen
Investition 72 m² in Sisli, Türkei
Investition 72 m²
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
Eine Anfrage stellen
Investition in Beyoglu, Türkei
Investition
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846,240
Eine Anfrage stellen
Investition 150 m² in Bahcelievler, Türkei
Investition 150 m²
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 9
$950,000
Eine Anfrage stellen
Investition 280 m² in Fatih, Türkei
Investition 280 m²
Fatih, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Wohnungen und Gewerberäume sind zu verkaufen - das Produktionsprojekt besteht aus 4 Stufen a…
$224,249
Eine Anfrage stellen
Investition 108 m² in Buyukcekmece, Türkei
Investition 108 m²
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Stockwerk 4
BEST OPPORTUNITY FOR INVESTMENT WITH A HIGH INCOME BY USD💰 📍BEYLIKDÜZÜ / BEYKENT LOCAT…
$249,000
Eine Anfrage stellen
Investition 195 m² in Fatih, Türkei
Investition 195 m²
Fatih, Türkei
Fläche 195 m²
Das Projekt hat außergewöhnliche Vorteile, ein wichtiges Plus ist der Standort. Das Projekt …
$254,459
Eine Anfrage stellen
Investition 170 m² in Kadikoy, Türkei
Investition 170 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 9/30
%55 -70 DOWN PAYMENT+50 MONTHS FIXED INSTALLMENT PLAN BY TL Invest in the Heart of Istanb…
$421,341
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Marmararegion

gewerbeimmobilien
hotels
büros
laden
Realting.com
Gehen