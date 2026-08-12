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Hotels in Marmararegion, Türkei

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Istanbul
7
Fatih
10
Sariyer
7
25 immobilienobjekte total found
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. in Ordu Avenue, Türkei
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Türkei
Etagenzahl 4
Dieses renovierte Gebäude befindet sich im Viertel Laleli/Fatih im Zentrum von Istanbul.Eige…
$4,00M
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Hotel 28 m² in Besiktas, Türkei
Hotel 28 m²
Besiktas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/7
🚀 TRANSFORMEER UW GELD IN EEN IMPERIUM! 💼 Investeer in moderne suites - waar luxe en kans…
$131,487
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Beyoglu, 2 km vom Taksim-Platz und dem Dolmabahce Clock…
$250,00M
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TekceTekce
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. in , Türkei
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Für Investoren:3 Jahre garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - 14,350 USD pro Jahr.7 Ja…
$205,000
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Hotel 16 000 m² in Kadikoy, Türkei
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 320
Fläche 16 000 m²
Etagenzahl 17
$108,33M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel liegt im Herzen des Stadtteils Şişili - Nişantaşı.Jedes Zimmer verfügt über Klimaa…
$275,00M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel liegt im Herzen von Istanbul an der Küste von Bosporus.Das Hotel liegt nur wenige …
$150,00M
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Hotel 275 m² in Fatih, Türkei
Hotel 275 m²
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Fläche 275 m²
Etagenzahl 4
Das Gebäude befindet sich in Gedikpaşa / Fatih, umgeben von Cafés, Geschäften und historisch…
$1,60M
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Hotel 160 m² in Fatih, Türkei
Hotel 160 m²
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 4
Das Gebäude befindet sich im Stadtteil Balat im Istanbuler Stadtteil Fatih. Das Gebäude ist …
$700,000
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Beyoglu, 2 km vom Taksim-Platz und dem Dolmabahce Clock…
$68,00M
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Hotel 535 m² in Fatih, Türkei
Hotel 535 m²
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Fläche 535 m²
Das Gebäude befindet sich im Istanbuler Stadtteil Fatih, neben der Favzi-Pascha-Straße, umge…
$2,80M
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Hotel in Fatih, Türkei
Hotel
Fatih, Türkei
The ready, operating business is on sale. HOTEL & SPA 4 * in the historical heart of Istanbu…
$6,55M
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Hotel in Fatih, Türkei
Hotel
Fatih, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
The existing Boutique Spa hotel in the center of Istanbul is for sale. Taksim Square. 40 roo…
$8,74M
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Hotel in Fatih, Türkei
Hotel
Fatih, Türkei
Istanbul Taksim   For sale LUX hotel operating) 80 rooms Cost of 9.5 million euros The occup…
$10,39M
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Hotel in Fatih, Türkei
Hotel
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Etagenzahl 4
Das renovierte Gebäude befindet sich im Istanbuler Stadtteil Balat/Fatih, umgeben von schöne…
$800,000
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Hotel 52 000 m² in Sisli, Türkei
Hotel 52 000 m²
Sisli, Türkei
Zimmer 291
Fläche 52 000 m²
Etagenzahl 8
$135,00M
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Hotel 260 m² in Beyoglu, Türkei
Hotel 260 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude befindet sich im Viertel Taksim im Zentrum von Istanbul, umgeben von Cafés, Gesc…
$1,80M
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Hotel 330 m² in Fatih, Türkei
Hotel 330 m²
Fatih, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 330 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel liegt an der Sultanahmet Street, nur 10 Gehminuten von der Hagia Sophia-Moschee en…
$2,50M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das 4* Hotel befindet sich im Stadtteil Sisli, 2,6 km bzw. 3,7 km vom Istanbul Congress Cent…
$19,00M
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Hotel in Fatih, Türkei
Hotel
Fatih, Türkei
Das Hotel liegt im Geschäftsviertel der asiatischen Seite von Istanbul, nur 5 Gehminuten vom…
$139,29M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Sisli, nur wenige Gehminuten vom Einkaufszentrum Cevahi…
$85,00M
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Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. in , Türkei
Guaranteed Income! Furnished 2+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Für Investoren:3 Jahre garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - 22,050 USD pro Jahr.7 Ja…
$315,000
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Hotel in Kadikoy, Türkei
Hotel
Kadikoy, Türkei
Zimmer 245
Etagenzahl 11
Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Yüzme …
$144,14M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Sisli, in der Nähe des Einkaufszentrums Cevahir.Freuen …
$200,00M
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Hotel 330 m² in Beyoglu, Türkei
Hotel 330 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 330 m²
In einer der ikonischsten und bezauberndsten Gegenden von Istanbul, Galata, ist dieses Bouti…
$1,29M
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Eigenschaftstypen in Marmararegion

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