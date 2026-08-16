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Gewerbeimmobilien in Eyupsultan, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 6 868 m² in Eyupsultan, Türkei
Gewerbefläche 6 868 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 6 868 m²
Etagenzahl 5
Gewerbeimmobilie in einem Projekt an der Hauptstraße in İstanbul Die zum Verkauf stehende Ge…
$45,05M
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Geschäft 550 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 550 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 550 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$600,347
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Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
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