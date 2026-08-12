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Villen am Meer in İstanbul, Türkei

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Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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8 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$2,05M
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Villa 7 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 7 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 394 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Villen in Strandnähe in Büyükçekmece Istanbul Die schicken Villen befinden sich in…
$1,20M
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Villa 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit privatem Schwimmbad und Garten in Istanbul Büyükçekmece Die Villa mit privatem Sch…
$743,578
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Villa 5 zimmer in Şile, Türkei
Villa 5 zimmer
Şile, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villen bieten Investitionsmöglichkeiten in İstanbul Şile an Şile, ein…
$1,50M
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Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Villa 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
$1,88M
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Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Allgemeine Informationen Standort: Buyukcekmekme/Kumburgaz  Bauunternehmen: ACET  Gesamtf…
$942,874
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Villa 8 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 8 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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