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Villen mit Bergblick kaufen in İstanbul, Türkei

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Villa 4 zimmer in Beykoz, Türkei
Villa 4 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

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