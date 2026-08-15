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Hotels in Alanya, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² in Alanya, Türkei
Hotel 13 000 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 325
Fläche 13 000 m²
$44,31M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels in Alanya, Türkei
Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/7
Het Right Way Invest-programma biedt investeerders een unieke kans om een ​​aandeel in hotel…
$131,708
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TekceTekce
Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
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5* hotel in Alanya in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya
Alanya, Türkei
Fläche 18 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Fläche: 18.000 m2Baujahr: 2016Zimmer: 335 Zimmer. Es ist möglich, w…
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Türkei
Fläche 50 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Preis: 100,000,000 EURFläche: 50.000 m2Baujahr: 2008Anzahl der Zimm…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² in Oba, Türkei
Hotel 2 500 m²
Oba, Türkei
Zimmer 146
Fläche 2 500 m²
$9,45M
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