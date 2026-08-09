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Hotels in Kemer, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 4 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 4 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 4 m²
$685,95M
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Hotel 8 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 8 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 8 m²
$9,79B
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Hotel 4 850 m² in Kemer, Türkei
Hotel 4 850 m²
Kemer, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 4 850 m²
The hotel is located in the village of Beldibi, near the beach. Built in 2003, the last reno…
$10,70M
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TekceTekce
Hotel in Kemer, Türkei
Hotel
Kemer, Türkei
The hotel was built in 2004, the last renovation was carried out in 2014. It is a single 4-s…
$7,06M
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