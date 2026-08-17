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Duplexes in Etimesgut, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$953,152
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Doppelhaus 4 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$449,971
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Doppelhaus 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$829,381
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