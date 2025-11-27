Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Odunpazarı
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Odunpazarı, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4/4
$7,52M
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
$176,994
