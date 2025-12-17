Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Tepebaşı, Türkei

5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
$2,94M
Doppelhaus 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$3,23M
Doppelhaus 6 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
$2,76M
Doppelhaus 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/3
$3,53M
Doppelhaus 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
$5,05M
