Istanbul Basaksehir apartment Compound

Mersin, Türkei

Der Komplex besteht aus 1 Block auf 13 Etagen, 300 m vom Meer entfernt. Türkei, Mersin Bauende: 30.12.2025 Wohnungen 1 + 0, Fläche 32 m2, 1 + 1, Fläche 47m2 Preis 1 + 0 ab 36000 Euro, 1 + 1 ab 49000 Euro Ratenzahlung ohne Zinsen bis zum 30.06.2025, Anzahlung 50% Preis vom Entwickler Beim Kauf erhalten Sie einen kostenlosen Kundendienst!!! Sie können eine Preisliste anfordern, indem Sie in persönliche Nachrichten oder per Watsap schreiben BESCHREIBUNG DER QUARTALS Keramik in feuchten Bereichen und auf dem Balkon In Räumen laminieren Garderobe MDF Küchenheadset In den Badezimmern: Dusche, Waschbecken, Keramikboden und Wandverkleidung, Beleuchtung Klimaanlagenergebnisse in allen Räumen Trockenbaudecken Stahlfronttür KOMPLEXE INFRASTRUKTUR KORBALLSCHÜTTER OFFENER POOL Hamas SAUNA AKVAPARK ZONE BARBEC KINDER ORT OFFENER PARK PASSAGIER GENERATOR BESED SCHUTZ 24/7