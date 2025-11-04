Aufenthalt COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Bahçeşehir-Projekt
*Lieferung: März 2025
Grundbucheintrag fertig
480 Wohnungen 2+1 | 3+1
20 Gewerbeeinheiten
Marken-Wohnungsbauprojekt
Bar- und Ratenzahlungsoptionen
Projektfläche: 24.000 m² 60 % Grünfläche
Balkon in allen Wohnungen
Geschlossene Küche und amerikanische Küche
Schlafzimmer mit Hauptbadezimmern
2-stöckiger privater Innenparkplatz
*Soziale Einrichtungen
Hallenbad
Türkisches Bad und Sauna
Dampfbad
Fitnessstudio
Gehstrecke
Kinderspielplatz
Basketballplatz
Lobby, 7/24-Sicherheitssystem, Überwachungskameras
*Transport und Lage
22 km zum neuen Flughafen Istanbul
6 km zum Çam und Sakura Krankenhaus
7 km zum Einkaufszentrum Akbatı
4 km zum Küçükçekmece-See
3 km zur Autobahn E80
10 km zum Atatürk-Olympiastadion
Video-Review von residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen