  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Aufenthalt COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1

Aufenthalt COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1

Basaksehir, Türkei
von
$200,000
;
7 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 23333
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.12.24

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Bahçeşehir-Projekt *Lieferung: März 2025 Grundbucheintrag fertig 480 Wohnungen 2+1 | 3+1 20 Gewerbeeinheiten Marken-Wohnungsbauprojekt Bar- und Ratenzahlungsoptionen Projektfläche: 24.000 m² 60 % Grünfläche Balkon in allen Wohnungen Geschlossene Küche und amerikanische Küche Schlafzimmer mit Hauptbadezimmern 2-stöckiger privater Innenparkplatz *Soziale Einrichtungen Hallenbad Türkisches Bad und Sauna Dampfbad Fitnessstudio Gehstrecke Kinderspielplatz Basketballplatz Lobby, 7/24-Sicherheitssystem, Überwachungskameras *Transport und Lage 22 km zum neuen Flughafen Istanbul 6 km zum Çam und Sakura Krankenhaus 7 km zum Einkaufszentrum Akbatı 4 km zum Küçükçekmece-See 3 km zur Autobahn E80 10 km zum Atatürk-Olympiastadion
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 145.0
Preis pro m², USD 1,379
Wohnungspreis, USD 200,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 160.0
Preis pro m², USD 1,875
Wohnungspreis, USD 300,000

Standort auf der Karte

Basaksehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Video-Review von residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$336,166
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$681,668
Wohnviertel Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Mahmutlar, Türkei
von
$190,056
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$346,347
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$985,884
Sie sehen gerade
Aufenthalt COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$200,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Lounge-Bereiche und Wanderwege, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine dreistufige Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Sta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Türkei
von
$699,147
Wir bieten eine moderne und hochwertige Villa mit einem Pool, einem Garten, einem Parkplatz, einem Balkon und einer Terrasse.Abschluss - Mai 2023.Eigenschaften der Wohnungen Das Haus verfügt über 4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine offene Küche, 4 Bäder, ein Ankleidezimmer, eine Sauna und e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$612,453
Die Wohnanlage umfasst 133 Apartments - 25 Studios, 98 Ein-Schlafzimmer und 10 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett ausgestattet. Soziale Einrichtungen & Erholungsgebiete - Fitnessraum, Einkaufen, Social Clubs, Tagungsräume, Restaurant, Reinigungsser…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen