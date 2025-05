Wohnkomplex Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye

Ein gemischtes Projekt mit Wohn- und Gewerbegebieten auf einem 68.200 m2 großen Grundstück mit 54.402 m2 Landschaftsfläche. Das Projekt, das eine große Grünfläche hat, zielt darauf ab, die Gemeinschaftsumgebung und Nachbarschaftsbeziehungen zu bringen. Das Projekt umfasst viele Funktionen sowie soziale Bereiche, die Bewohner aller Altersgruppen tagsüber aktiv und passiv nutzen können. Spielplätze für Kinder sind auch in diesem Design enthalten. In der Landschaftsgestaltung des Projekts werden Farbe, Textur, Form und Geruch der Pflanzen, die Sie fühlen können die saisonalen Übergänge an die Spitze gebracht.

Komplex hat 17 kommerzielle Bereiche für Sie leicht Ihren täglichen Bedarf zu erfüllen. Kommerzielle Bereiche wie Lebensmittelgeschäfte, Friseure, Trockenreiniger, Cafés und Restaurants erfüllen Ihre Bedürfnisse, das Gefühl eines privaten Basars zu schaffen und Ihnen ein bequemeres und komfortables Leben zu ermöglichen.

Viele soziale Einrichtungen wie Tennisplätze, Badminton, Fußball- und Basketballplätze im Projekt bieten ein dynamisches und energisches Leben. Darüber hinaus bieten Details wie Kinderspielplätze, Wanderwege und Erholungsgebiete den Bewohnern ein angenehmes und angenehmes Leben.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Bahçeşehir befindet sich in der beliebtesten Lage der Europäischen Seite, zieht Aufmerksamkeit mit seinen fortschrittlichen Transport-Netzwerken und der Nähe zu Geschäfts- und Handelszentren. Bahçeşehir, eine moderne Nachbarschaft, zeichnet sich auch durch seine kulturellen und Unterhaltungszentren aus. Bahçeşehir hält Leben an Ihren Fingerspitzen mit seinem Standort neben verschiedenen Universitäten, renommierte Einkaufszentren und Gesundheitseinrichtungen.