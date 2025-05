Wohnkomplex New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey

Das von der Natur umgebene Projekt ist ein modernes und umweltfreundliches Wohnraumdesign, bestehend aus 177 Stadthäusern. Alle Häuser bieten stilvolle Innenräume, elegante Landschaftsgestaltung und ein persönliches Stück Natur. Jedes Stadthaus ist durchdacht entworfen, um ihre Bewohner mit geräumigen Innenräumen mit natürlichem Licht und luxuriösen Annehmlichkeiten, die jeden Aspekt des zeitgenössischen Lebens zu bieten.

Dieses Projekt bietet Möglichkeiten, sowohl sozialisierend, Zeit allein verbringen und mit Ihren Lieben unterhalten. Eigenschaften:

Privatparkplatz, Hof, Balkone und Terrassen für jede Einheit

großer Pool

Kinderbecken

Grillplatz

Kinderspielplatz

Sportplatz

Haustiere erlaubt

schattierte Sitzbereiche

Landschaftsgärten

Fitnessstudio

Dampfbad und Sauna

Tagungsraum

Abschluss - Dezember, 2026.

Doppelverglasung

Klimaanlage

Satellitenantenne

Internetzugang

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Bahçeşehir ist ein schnell wachsendes Viertel im Westen von Istanbul, das modernen Lebensstil mit der Ruhe der Natur verbindet. Bahçeşehir ist ein neues Zentrum der Moderne und des Luxus geworden und harmonisiert seine Gemeinden mit der natürlichen Schönheit in Istanbul. Das zentrale Viertel befindet sich in der europäischen Seite der Stadt und ist in einer erstklassigen Lage mit einigen der zeitgemäßsten und wohlhabendsten Sehenswürdigkeiten in Istanbul verbunden. Bahçeşehir ist es gelungen, die größte medizinische Stadt in Europa zu einem geschätzten Reiseziel für den medizinischen Tourismus aus der ganzen Welt zu bauen.