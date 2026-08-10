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Penthäuser mit Swimmingpool in Antalya, Türkei

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Alanya
24
Muratpasa
305
Aksu
13
Konyaalti
33
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34 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
Dieses moderne Duplex in Tosmur liegt nur 120 Meter vom Meer entfernt und bietet 2 Schlafzim…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 9/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in fußläufiger Entfernung von Cl…
$488,427
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 4
Was Sie bekommen: Geräumiges Zwei-Level-Penthouse-Layout 2+1 mit einer Gesamtfläche von 127 …
$138,501
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/18
Was Sie erhalten: Apartments in einem neuen Wohnkomplex mit 5-Sterne-Hotel-Infrastruktur im …
$346,836
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Penthouses in einem Low-Risiko-Komplex in d…
$391,663
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
$292,595
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4
🌴 Großzügige 4+1-Maisonette-Wohnung im Stadtteil Liman – ideal für komfortables Wohnen am Me…
$400,000
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 7
Was Sie bekommen: Wir präsentieren eine geräumige 3+1 Wohnung mit einer separaten Küche mit …
$237,846
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Penthouse 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5
Für die Bürgerschaft Was Sie erhalten: Geräumiges zweistufiges Penthouse-Format 3+1 mit ein…
$480,591
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 11
Was Sie bekommen: Zwei-Ebene 2+1 Wohnung mit einer Fläche von mehr als 100 m2, möbliert und …
$184,312
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: 2+1 Duplex-Wohnung mit einer Fläche von 128 m2 befindet sich im 3. Stock. …
$212,388
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Was Sie erhalten: Geräumiges Penthouse 2+1 mit einer Gesamtfläche von 120 m2, befindet sich …
$145,939
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 9
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine Elite 2+1 Penthouse in einem renommierten Komplex im Her…
$553,434
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Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
$449,210
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses stilvolle Duplex-Apartment befindet sich in einem gepflegten Komplex nur 300 Meter vo…
$320,728
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Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
Stockwerk 12
The inverted duplex 3+1 in Mahmutlar is put up for sale. This area attracts its indescribabl…
$261,481
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Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
$520,907
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/5
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses zweistöckiges 2+1-Apartment mit atemberaubendem Meerbl…
$289,640
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich in einer gepflegten Residenz n…
$368,809
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/4
Nur 300 Meter vom Strand entfernt bietet diese voll möblierte 2-Zimmer-Duplex eine großzügig…
$380,122
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
$471,955
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/6
Dieses stilvolle 160 m2 möblierte Penthouse befindet sich im 6. Stock im beliebten Viertel C…
$449,210
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
In diesem Projekt haben wir ein Penthouse, das uns gehört. In Block D Nr. 10. Es entsteht ei…
$571,638
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Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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