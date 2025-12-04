Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in Antalya, Türkei

Alanya
24
Muratpasa
325
Aksu
11
Konyaalti
29
15 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses stilvolle Duplex-Apartment befindet sich in einem gepflegten Komplex nur 300 Meter vo…
$320,728
Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
$449,210
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/4
Nur 300 Meter vom Strand entfernt bietet diese voll möblierte 2-Zimmer-Duplex eine großzügig…
$380,122
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich in einer gepflegten Residenz n…
$368,809
Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich im lebhaften Cleopatra-Bereich von Al…
$500,386
Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses stilvolle Duplex-Apartment befindet sich nur 325 Meter vom Meer entfernt und bietet e…
$409,407
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Diese schön eingerichtete Duplex-Wohnung befindet sich in der sehr begehrten Cleopatra Gegen…
$345,052
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
$471,955
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/6
Dieses stilvolle 160 m2 möblierte Penthouse befindet sich im 6. Stock im beliebten Viertel C…
$449,210
Penthouse 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 9/9
$520,907
Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 12/12
Dieses exquisite Penthouse befindet sich im lebhaften Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einem …
$1,11M
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 5
Our project, just a few steps away from the world-famous Cleopatra beach, is with you and it…
$403,117
