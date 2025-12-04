Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser mit Terrasse in Antalya, Türkei

14 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses stilvolle Duplex-Apartment befindet sich in einem gepflegten Komplex nur 300 Meter vo…
$320,728
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im Herzen des Stadtteils Cleopa…
$449,210
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/4
Nur 300 Meter vom Strand entfernt bietet diese voll möblierte 2-Zimmer-Duplex eine großzügig…
$380,122
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/4
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich in einer gepflegten Residenz n…
$368,809
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 2-Zimmer-Duplex-Apartment befindet sich im lebhaften Cleopatra-Bereich von Al…
$500,386
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Diese schön eingerichtete Duplex-Wohnung befindet sich in der sehr begehrten Cleopatra Gegen…
$345,052
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Penthouse 4 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
KONAK RESORT, SEHR SCHÖNE QUARTALS-Dublexgarten, 3 + 1, 350 Mikrometer, vom Badezimmer, komp…
$379,374
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 6
Art der Immobilie: Maisonette-Wohnung. Kategorie: sekundär. Lage: Alanya, Bezirk Mahmutlar. …
$130,071
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Type of real estate: duplex apartment. Category: new. Location: Alanya, Terras district. Sta…
$118,148
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Objekttyp: Wohnung ( Dupoeks Garlen ) Kategorie: sekundär. Lage: Alanya, Bezirk Kestel. Stat…
$148,498
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/5
Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses zweistöckiges 2+1-Apartment mit atemberaubendem Meerbl…
$289,640
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 12/12
Dieses exquisite Penthouse befindet sich im lebhaften Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einem …
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Antalya, Türkei

