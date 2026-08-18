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Wohnimmobilien in Golbasi, Türkei

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19 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit modernem architektonischem Design in İncek Ankara İncek ist ein Stadtte…
$1,56M
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Villa 7 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 7 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,15M
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Villa 9 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 9 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 615 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,84M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villen in einer Anlage in der Nähe des TED College in Gölbaşı, Ankara…
$1,25M
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Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnungen zum Verkauf in İncek Ankara İncek liegt an der modernen Entwicklungsachse Ank…
$131,868
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Wohnung 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 3
2- und 3-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in bester Lage in Ankara Gölbaşı Die Wohnungen b…
$135,515
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in der Nähe des Sees in Ankara Gölbaşı Brandneue Wohnungen befinden sich…
$86,755
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villen mit prestigeträchtiger Lage in einem gesicherten Komplex in Incek, Ankara G…
$1,88M
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Villa 9 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 9 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 505 m²
Etagenzahl 3
Schicke Villen mit moderner Architektur in İncek Ankara İncek ist ein ruhiges Viertel im Bez…
$1,08M
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Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs in İncek, …
$143,623
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Haus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Haus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Villen in bester Lage in einer sicheren Wohnanlage mit Pool in İncek, Ankara Gölbaşı ist ein…
$354,423
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 525 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,46M
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 515 m²
Brandneue Villen mit 7 Schlafzimmern in einem luxuriösen Projekt in Ankara Gölbaşı Ankara, d…
$1,46M
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Seeblick in prestigeträchtigem Komplex in Ankara Gölbaşı Freistehende Villen…
$1,60M
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Villa 5 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 5 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in einer Anlage mit Pool in Ankara Gölbaşı Die Villen befinden sich in Gölbaşı, …
$479,514
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Doppelhaus 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 3
2- und 3-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in bester Lage in Ankara Gölbaşı Die Wohnungen b…
$218,909
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Wohnung 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Fläche 160 m²
$114,194
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Fläche 71 m²
$68,749
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Wohnung 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Fläche 67 m²
"Soli Emerald"Завершение строительства: 30 июня 2023 годаКвартиры 2+1 в городском районе, в …
$129,342
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