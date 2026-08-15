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Wohnimmobilien in Yenimahalle, Türkei

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7
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/13
$8,08M
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Wohnung 3 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einer Wohnanlage in Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara ist die Hauptstadt der…
$204,368
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Wohnung 2 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einer Wohnanlage in Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara ist die Hauptstadt der…
$138,690
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Wohnung 2 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen in einem Projekt mit einfachem Zahlungsplan und 24/7 Sicherheit in Ankara Eryaman …
$101,607
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Wohnung 4 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einer Wohnanlage in Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara ist die Hauptstadt der…
$282,883
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Wohnung 3 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen in einem Projekt mit einfachem Zahlungsplan und 24/7 Sicherheit in Ankara Eryaman …
$136,246
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TekceTekce
Condo 5 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Condo 5 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/30
Preis auf Anfrage
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