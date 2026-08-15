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Wohnimmobilien in Mamak, Türkei

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wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$62,927
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Wohnung 1 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$42,188
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Wohnung 3 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$83,710
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 5 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 37
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in Ankara Die Wohnungen befinden sich in einer sehr g…
$269,520
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Wohnung 4 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Etagenzahl 37
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in Ankara Die Wohnungen befinden sich in einer sehr g…
$248,244
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Wohnung 2 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
Wohnung mit Stadtblick in einer bewachten Wohnanlage in Mamak, Ankara Ankara, die Hauptstadt…
$60,729
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TekceTekce
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