Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.

Rawai, Thailand
von
$147,000
11
ID: 32879
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 004140
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.11.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Rawai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, bietet Premium-Apartments in Rawai, nur 400 Meter vom Strand entfernt.

Der Komplex erstreckt sich über 17.080 m² und besteht aus 8 Gebäuden mit insgesamt 516 Wohneinheiten. Es stehen Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) zur Verfügung.

Objektdetails:

  • Entfernung zum Meer: 400 m
  • Schlafzimmer: Studios, 1, 2
  • Badezimmer: 1–2
  • Wohnfläche: 30–58 m²

✅ Garantierte 6 % Rendite für 3 Jahre (Verwaltung durch Wyndham)
✅ Das Vermietungsprogramm ermöglicht dem Eigentümer die Eigennutzung der Wohneinheit für bis zu 4 Wochen pro Jahr.

Im Preis enthalten: Ausbau, Sanitärinstallationen, Einbauküche, Einbauschränke, Klimaanlage und ein Möblierungspaket.

Fertigstellung: 2023

Infrastruktur:

  • Schwimmbecken
  • Kinderwasserrutschen
  • Spazierwege
  • Restaurant und Bar
  • Spa
  • Fitnessstudio
  • Kinderzimmer
  • Und vieles mehr

Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Rawai, Thailand

