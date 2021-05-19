Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.

Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, bietet Premium-Apartments in Rawai, nur 400 Meter vom Strand entfernt.

Der Komplex erstreckt sich über 17.080 m² und besteht aus 8 Gebäuden mit insgesamt 516 Wohneinheiten. Es stehen Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) zur Verfügung.

Objektdetails:

Entfernung zum Meer: 400 m

Schlafzimmer: Studios, 1, 2

Badezimmer: 1–2

Wohnfläche: 30–58 m²

✅ Garantierte 6 % Rendite für 3 Jahre (Verwaltung durch Wyndham)

✅ Das Vermietungsprogramm ermöglicht dem Eigentümer die Eigennutzung der Wohneinheit für bis zu 4 Wochen pro Jahr.

Im Preis enthalten: Ausbau, Sanitärinstallationen, Einbauküche, Einbauschränke, Klimaanlage und ein Möblierungspaket.

Fertigstellung: 2023

Infrastruktur:

Schwimmbecken

Kinderwasserrutschen

Spazierwege

Restaurant und Bar

Spa

Fitnessstudio

Kinderzimmer

Und vieles mehr

Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.