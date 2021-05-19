Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.

Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, bietet Premium-Apartments in Rawai, nur 400 Meter vom Strand entfernt.
Der Komplex erstreckt sich über 17.080 m² und besteht aus 8 Gebäuden mit insgesamt 516 Wohneinheiten. Es stehen Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) zur Verfügung.
Objektdetails:
✅ Garantierte 6 % Rendite für 3 Jahre (Verwaltung durch Wyndham)
✅ Das Vermietungsprogramm ermöglicht dem Eigentümer die Eigennutzung der Wohneinheit für bis zu 4 Wochen pro Jahr.
Im Preis enthalten: Ausbau, Sanitärinstallationen, Einbauküche, Einbauschränke, Klimaanlage und ein Möblierungspaket.
Fertigstellung: 2023
Infrastruktur:
Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.