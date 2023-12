California Rawai

Phuket, Thailand

von €455,648

Das Projekt umfasst alles für Familienunterhaltung, Sport und Outdoor-Aktivitäten. Um die natürliche Umwelt von Phuket zu schützen, wurden beim Bau moderne und umweltfreundliche Technologien eingesetzt. Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit verschiedenen Layouts: Studios, Standardapartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und Maisonetten. Merkmale der Wohnungen Studios: Küche, Bad, Schlafzimmer und Balkon. Apartments mit einem Schlafzimmer: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad und Balkon. Apartments mit zwei Schlafzimmern: Wohnzimmer, Küche und Foyer, 2 Schlafzimmer, Bad, 2 Balkone in jedem Schlafzimmer. Das Hauptschlafzimmer verfügt über einen eigenen Ankleidebereich und ein eigenes Bad. Apartments mit drei Schlafzimmern: Flur, Speisekammer, Wohnzimmer, Küche und Foyer, 3 Schlafzimmer, Bad, 3 Balkone in jedem Schlafzimmer. Zwei der Schlafzimmer haben ihre eigenen Ankleidebereiche und Badezimmer. Maisonetten: vordere Terrasse, Wohnzimmer, Küche, WC, Abstellraum und Treppe, hintere Terrasse, Garten vor dem Pool, 2 Schlafzimmer, 1 – 2 Badezimmer und Wohnzimmer. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Jede Einheit ist mit Möbeln und Geräten, automatischer Klimatisierung, zentraler Wechselrichterklimaanlage und Smart-Home-Technologie ausgestattet. Weitere Einrichtungen: Stauraum für Gepäck und Koffer, Babybetten und Hochstühle auf Anfrage, Geschäft mit Grundnahrungsmitteln, Apotheke, Tourbuchung, Restaurant und Bar, Shuttlebus zum Strand, Rampen für Kinderwagen und Behinderte, Kinderclub, Wanderwege, Yoga-Bereich und Sportplatz. Vorteile Öko-Freundlichkeit. Thailands erstes EDGE-zertifiziertes grünes Projekt. Für Eigentümer und Gäste bedeutet dies Einsparungen von bis zu 40% beim Strom- und Wasserverbrauch. Garantiertes Einkommensprogramm. Sie können dem garantierten Einkommensprogramm beitreten, mit dem Sie 3 Jahre lang ein passives Einkommen in Höhe von 5% pro Jahr auf den Wert der erworbenen Immobilie erhalten können. Optionen für Investitionsprogramme: Option A: Das garantierte Einkommensprogramm umfasst die Zahlung von 50% der Kosten der Wohnung und den Erhalt von Raten während der gesamten Bauzeit für die zweite Hälfte der Kosten. Die Zahlung des Einkommens beginnt ein Jahr nach 100% iger Zahlung der Kosten der Wohnungen. Option B: Besondere Bedingungen für thailändische Staatsbürger mit einem Einkommen von 5% für 3 Jahre. Der zweite Teil ist in 12 monatliche Zahlungen für insgesamt 20% abzüglich der Reservierungsgebühr unterteilt. Mietpoolprogramm Sie können am Mieteinnahmenprogramm für Mietpool teilnehmen, mit dem Sie 60% der Mieteinnahmen erhalten. Installationsprogrammoptionen: Geschätzte Zahlungsbedingungen: Reservierungszahlung: THB 100.000 innerhalb von 3 Werktagen ab dem Datum der Unterzeichnung der Reservierung 1. Zahlung: innerhalb von 30 Tagen nach der Reservierung (abzüglich des Reservierungsbetrags) 2. Zahlung: bis zum Beginn der Grundsteinlegung 3. Zahlung: nach Fertigstellung der gesamten externen Struktur des Eigentumswohnungsgebäudes 4. Zahlung: nach Beendigung des Verputzens 5. Zahlung: nach der Übertragung des Eigentums Lage und nahe gelegene Infrastruktur 700 Meter zum Bang Tao Beach 2 km von der Lagune entfernt, dem exklusivsten Erholungsgebiet der Insel 10 Minuten mit dem Auto zu Tennisplätzen, Golfplätzen und Wellnessangeboten 15 Autominuten von den Supermärkten Tesco Lotus und Macro entfernt 20 Minuten mit dem Auto zum Flughafen.