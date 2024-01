Phuket, Thailand

Ich schlage vor, Sie kaufen während der Bauphase eine Wohnung in dem einzigartigen Komplex The One Naiharn in einem entwickelten Gebiet, 900 Meter vom Strand Naiharn — entfernt, dem laut Tripadvisor schönsten Strand auf Phuket Island. Die Eigentumswohnung befindet sich im Süden der Insel, der attraktivsten Gegend für Immobilieninvestitionen! Premium-Eigentumswohnung mit 5-Sterne-Service der Verwaltungsgesellschaft Burasari und einer schönen Aussicht im Herzen des Stadtteils Nai Harn. Sie können eine Wohnung als Investition oder für Ihren Lebensunterhalt kaufen! Ertrag von 7% bis 15% pro Jahr in harter Währung. Oder eine Addition zum Wert von 30% -40% beim Verkauf des fertigen Objekts. 213 Einzigartige Apartments und 15 Arten von Layouts. Lieferzeit — 4. Quartal 2024. Es gibt 69 einzigartige Apartments in der Anlage. Zum Verkauf stehen Wohnungen mit einer Fläche von 26,8 bis 80 qm. Die Apartments werden wie in Video und Foto mit Design und hochwertiger Reparatur verkauft. Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was Sie brauchen: 🔸 Küche - Wohnzimmer: Fertigküche mit Elektroherd, Motorhaube und Kühlschrank, mit Esstisch und Stühlen, bequemem Sofa, TV und geteiltem System. 🔸 Schlafzimmer: Mit Bett und orthopädischer Matratze, zwei Nachttischen und eingebautem Kleiderschrank. 🔸 Badezimmer: Hochwertige Installation. *Diese Reparatur wird vom Entwickler im Rahmen des Kaufvertrags festgelegt. *Alle Möbel, Geräte und Sanitäranlagen führender italienischer Marken. ✅ VORTEILE DES KOMPLEX: 🔺 Empfang 🔺 Fitnesshalle 🔺 Sauna 🔺 Eisbecken 🔺 SPA von Burasari Company mit separaten Räumen 🔺 Kinderclub, Spielbereich 🔺 Kinderbecken 🔺 Sonnenbadebereich 🔺 2 gemeinsame Pools und 1 Kind 🔺 Moderne Lobby 🔺 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung 🔺 Erste-Hilfe-Raum 💵 Bietet eine sehr komfortable INTERESSEKOSTENLOSE INSTALLMENT für die gesamte Bauzeit ❗ 🔷 WACHSTUMSPREIS für das Objekt am Ende der Konstruktion: 30-40% 🔷 Die Mietrendite durch die Verwaltungsgesellschaft im Durchschnitt für ein Jahr: 8-10% ✅ INFRASTRUKTUR: 🔸 6 Autominuten zu den Einkaufszentren Lotus und Makro. 🔸 10 Minuten zu Fuß zu den Stränden von Nai Harn und Rawai. 🔸 12 Minuten zum Rawai Park, zum Fischmarkt und zur Uferpromenade. 🔸 15 Minuten zu den Stränden von Kata und Karon. 🔸 20 Minuten zum Einkaufszentrum Central Festival.