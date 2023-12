Sunny Moon

Phuket, Thailand

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Utopia Karon – Hierbei handelt es sich um eine Mehrfamilien-Eigentumswohnung des australischen Entwicklers Utopia Development, 800 Meter von einem der schönsten Strände Phukets entfernt. Karon. In der Nähe befinden sich zahlreiche renommierte Hotels und 5-Sterne-Resorts. Sowie die gesamte notwendige touristische Infrastruktur für einen komfortablen Aufenthalt. Karon Beach ist der längste und dennoch ruhigste der großen, bekannten Strände an der Südwestküste von Phuket. Heutzutage werden Eigentumswohnungen in dieser Gegend von Phuket immer beliebter und der Kauf einer Wohnung hier bedeutet eine Investition in Ihre Zukunft.