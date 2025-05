Wohnkomplex New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand

Neue Anlage am Sonnenuntergang Strand von Rawai von einem zuverlässigen Entwickler, dessen vorheriges Projekt in einer halben Stunde ausverkauft wurde! Die Architektur des Projekts wird im italienischen Stil durchgeführt. Einsatz hochwertiger Materialien und Bautechnologien. Geräumige Balkone und Terrassen mit Blick auf das Meer und tropische Gärten. Apartments verschiedener Art, von gemütlichen Studios bis hin zu luxuriösen Penthouses.

Baubeginn - Q1 2025. Bauabschluss - Q4 2026.

Einer der zuverlässigsten Entwickler auf der Insel. Das Unternehmen ist seit 1989 rund – in seinen formativen Jahren war es an der Landschaftsgestaltung beteiligt und wendet diese Erfahrung nun erfolgreich auf die Verbesserung seiner Eigenschaften an. Es hat 5 große Resort-Projekte in Phuket umgesetzt, und weitere 3 Projekte sind im Bau.

4 Schwimmbäder

natürliche Lagune

Wellness und Aquatherapie

Dachdeck des Himmels

Veranstaltungsort

Garten

Aussichtsplattform

bar

Arbeitsbereich

Kinderbereich

Tee und Tee

Fitnesscenter

Bibliothek

Konferenzraum

Parkplatz für 89 Autos

Motorrad-Parkplatz für 60 Autos

24-Stunden-Sicherheit

CCTV Systeme

Dienstleistungen der Immobilienverwaltung

Vorverkaufsleistungen:

Zusatzrabatt am ersten Verkaufstag 10%

Möglichkeit, die beste Wohnung zu wählen

Möbelpaket als Geschenk

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Der Komplex befindet sich am Rawai Beach, an der Südküste von Phuket, der beliebtesten bei Expats, in der Nähe von internationalen Schulen. Einfacher Zugang zu einer Vielzahl von lokalen Attraktionen, Restaurants, Cafés und Geschäften. Nähe zu anderen beliebten Stränden wie Nai Harn und Yanui. Im Süden der Insel gibt es internationale Büros und eine Community von IT-Spezialisten, die die Nachfrage nach langfristigen Mietimmobilien erhöht.