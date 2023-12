Utopia Naiharn

Phuket, Thailand

von €752,758

Ein Komplex von Premium-Villen in gemütlicher und malerischer Lage in der Nähe der schönen Strände und der Infrastruktur der am weitesten entwickelten Gegend von Phuket - Bang Tao. Bauzeit - 12 Monate. Der Komplex umfasst: Villa 1 – 433 m2, Grundstück 589 m2 Villa 2 – 640 m2, Grundstück 986 m2 Villa 3 – 640 m2, Grundstück 1027 m2 Villa 4 – 446 m2, Grundstück 605 m2 Villa 5 – 613 m2, Grundstück 908 m2 Villa 6 – 490 m2, Grundstück 812 m2 Villa 7 – 569 m2, Grundstück 763 m2 Villa 8 – 569 m2, Grundstück 750 m2 Fitnesscenter – 160 m2 Ausstattung und Ausstattung des Hauses Auf das Klima zugeschnittene Premium-Finishing-Materialien Nutzung von Sonnenkollektoren und anderen energieeffizienten Technologien Italienische Möbel von MITON, GUZZINI und FONTANA Smart Home Management System Lüftungs- und Klimaanlagen des Weltmarktführers Daikin Vorteile Immobilienverwaltungsgesellschaft mit 10 Jahren Erfahrung im Premium Villa Segment. Projiziertes Kostenwachstum während der Bauzeit 20% in USD. Projiziertes Kostenwachstum nach Abschluss von 5,5% pro Jahr in USD. Projizierte Mietrendite 6,5% pro Jahr. Die Zahlung in Kryptowährung ist möglich. Bequemer Zahlungsplan: Reservierung - 2% Vertragsunterzeichnung -28% Installation und Fertigstellung von Pfählen, Betonfundamenten und Arbeiten - 30% Bau von Wänden, Dächern, Verlegung von Bodenbelägen, Veredelungsarbeiten, eingebauten Möbeln - 30% Übergabe des Eigentums, Übertragung von Eigentumsrechten - 10% Lage und nahe gelegene Infrastruktur Bangtao Strand – 14 min Bootsstraße – 10 min Villenmarkt – 10 min Blauer Baum – 4 min Laguna Golf Phuket – 15 min Porto de Phuket Mall – 10 min Robinson Einkaufszentrum – 8 min Catch Beach Club – 12 min Home Pro – 6 min UWC International School – 12 min British International School – 15 min Internationaler Flughafen – 18 min