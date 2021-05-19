  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnkomplex SKYPARK ELARA

Wohnkomplex SKYPARK ELARA

Provinz Phuket, Thailand
von
$253,784
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33054
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Investieren Sie in einen einzigartigen Wohnkomplex, der Luxus, Natur und hohe Profitabilität vereint!
Erträge bis zu 8%!
Das projizierte Wachstum beträgt 10-15% pro Jahr!
Installationen verfügbar!
Skypark Elara Lakelands ist ein exklusiver Wohnkomplex im berühmten Laguna Phuket, geschaffen für diejenigen, die Harmonie mit der Natur suchen. Das Projekt besteht aus drei Gebäuden, die jeweils sieben Etagen und 220 geräumige Wohnungen von 54 bis 181 qm haben. Der Komplex befindet sich unter Themenbereichen wie Hügel, Gärten, Wälder und Seen, verbunden durch ein 15 km langes Netz von Wanderwegen. Genießen Sie luxuriöse Annehmlichkeiten wie Pools auf dem Dach, Fitness-Center und einen privaten Strandclub.
Ausstattung: Infinity-Pools auf Dächern, Fitness-Centern, privater Strandclub, Grillplatz und Garten Pavillons, überdachter Parkplatz und Sicherheit, tropischer Garten und Gemeinschaftspool.
Ort:
Nur 2.000 m vom Strand und neben dem größten integrierten Resort in Asien, Laguna Phuket, bietet der Komplex malerische Ausblicke auf Lagunen und Wälder.
14 km vom Flughafen und 6 km von den besten internationalen Schulen;
Shuttle-Service bietet bequemen Zugang zum Meer und Hauptattraktionen;
Ausgezeichnete Transportverbindungen machen diesen Ort ideal für ein komfortables Leben und Erholung.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya, Thailand
von
$66,511
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$163,854
Wohnanlage First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$554,677
Wohnanlage WEKATA3
Karon, Thailand
von
$117,012
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Thalang, Thailand
von
$224,778
Sie sehen gerade
Wohnkomplex SKYPARK ELARA
Provinz Phuket, Thailand
von
$253,784
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Pattaya, Thailand
von
$63,644
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Einer der besten Entwickler in Thailand hat 2020 sein neues Olympus-Projekt abgeschlossen. Unglaublich schöner Komplex. Von anderen unterscheidet es sich in seinem sehr exquisiten Aussehen im antiken griechischen Stil und dem Vorhandensein des längsten Pools in Pattaya (, zwei Pools mit eine…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$126,542
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 29
Fläche 34–70 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der City Tower ist der erste Luxus-Wolkenkratzer im Herzen von Pattaya und hat die Stadtlandschaft dieses boomenden Resorts verändert. Der Bau des Projekts bietet einen Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Der Komplex befindet sich auf einem 4800 m² großen Grundstück. in…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Wohnung 2 zimmer
70.0
281,206
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$397,181
Entdecken Sie die perfekte Balance von Erbe und zeitgenössischen Luxus in einem exotisch gestalteten Heiligtum, inspiriert von der reichen Geschichte von Laguna Phuket. Sobald der Standort der historischen Zinnminen von Phuket, hat sich das Land seit langem in die üppigen grünen Landschaften…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen